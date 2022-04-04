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Epilepsi hastası Mehmet, sulama kanalında ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı epilepsi hastası Mehmet Yalman'ın sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

ADANA (DHA) - Sabah saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Alihocalı Mahallesi'ndeki sulama kanalında hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

AİLESİ KAYIP İHBARI YAPMIŞ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, cansız bedeni kanaldan çıkardı. Polis yaptığı kimlik kontrolünde, cesedin 2 Nisan'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu epilepsi hastası Mehmet Yalman'a ait olduğunu belirledi.

KAHROLDULAR

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Yalman'ın yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Mehmet Yalman'ın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için ambulansla Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Epilepsi hastası Mehmet, sulama kanalında ölü bulundu

Epilepsi hastası Mehmet, sulama kanalında ölü bulundu

Epilepsi hastası Mehmet, sulama kanalında ölü bulundu

Epilepsi hastası Mehmet, sulama kanalında ölü bulundu

Epilepsi hastası Mehmet, sulama kanalında ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - 3. Sayfa

Epilepsi, Polis, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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