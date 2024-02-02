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Enver Aysever, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı

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Gazeteci Enver Aysever, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınma nedeni henüz açıklanmadı.

Enver Aysever, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındığını açıkladı.

Enver Aysever Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındığını duyurdu. Aysever, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ankara Esenboğa Havaalanında göz altına alındım" dedi.

Aysever'in gözaltına alınma nedeni henüz açıklanmadı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenboğa Havalimanı Enver Aysever Ankara 3.Sayfa Medya Politika Güncel Haberler

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