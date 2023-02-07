Enkazın altında bulunan duvar saati 04.17'de durmuş

Deprem anında çalışan saat enkaz altında deprem saatinde durmuş olarak bulundu

MALATYA Türkiye'yi sarsan depremin ardından enkaz yığınları arasında deprem saatinde duran duvar saati görenlerin yüreklerini dağladı.

Arama kurtarma ekipleri Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Aslan Sokak 50'nci yıl binasının enkazında yaralı ya da cansız beden çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak ekipler enkaz ve demir yığınları arasında 04.17'de duran duvar saatini görünce büyük üzüntü yaşadılar. Yerle bir olan 6 katlı binanın altında kalan vatandaşların kurtarılması için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.