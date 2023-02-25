Enkazdan yaralı kurtarmak isterken enkaz altında kalıyorlardı: Panik anları kamerada

Depremde yıkılan 6 katlı binada çatının çökmesi ve panik anları kameralara yansıdı

GAZİANTEP - Depremin ilk anlarında Gaziantep'te yıkılan Gölgeler apartmanında kurtarma çalışması sırasında çatının vatandaşların üzerine düştüğü anların görüntüsü ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden en çok etkilenen Gaziantep'te yıkılan Gölgeler apartmanında enkazda kalanları kurtarmak isteyen vatandaşların üzerine binanın çatısı çöktü.Olayda 2 kişi yaralandı. İlk depremde yıkılan ve 23 kişinin hayatını kaybettiği Gölgeler apartmanında depremin hemen ardından yapılan kurtarma çalışmalarının görüntüleri ortaya çıktı. Havada kalan çatının altında enkazda kalanları arayan bazı vatandaşlar çatının bir anda çökmesiyle birlikte enkazın altında kaldı. Tam bir panik havasının haim olduğu anlarda enkaz altında kalan şahısları diğer vatandaşlar ve itfaiye ekipleri çıkartarak ambulansa taşıdı.