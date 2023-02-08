Enkazdan çıkarılan Eda: 'Hepinize çok teşekkür ediyorum'

Kahramanmaraş depreminin yıkıma neden olduğu Hatay'da enkaz altında kalan vatandaşlardan güzel haberler gelmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş depreminin yıkıma neden olduğu Hatay'da enkaz altında kalan vatandaşlardan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Enkaz altına kalan 23 yaşındaki Eda Erberk, kendini kurtaran ekiplere "Hepinize çok teşekkür ediyorum" sevincini ifade etti.

Hatay 600 Evler Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmalarını yürüten Erzurum AFAD ekipleri enkaz altında kalan 23 yaşındaki Eda Erberk'i uzun uğraşlar sonunda canlı olarak çıkardı. Moloz altında sıkışan Eda ile konuşarak hayatta tutmaya çalışan AFAD görevlisi beresini Eda'ya vererek başını korumaya çalıştı. Eda'yı enkaz altından çıkaran AFAD ekibi Eda'ya "Beremi artık verebilirsin, biz burada çalışmaya devam edeceğiz" diyerek Eda'yı hastaneye uğurladı.

Eda AFAD çalışanlarına 'Hepinize çok teşekkür ediyorum' dedi. - HATAY