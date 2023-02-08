Enkazdan çıkan mutluluk... Kardeşinin ardından o da sağ çıkarıldı Kahramanmaraş'ta kardeşinin ardından 8 yaşındaki Muhammed'de enkazdan sağ olarak kurtarıldı Kahramanmaraş'ta kardeşinin ardından 8 yaşındaki Muhammed'de enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Enkazdan çıkan mutluluk... Kardeşinin ardından o da sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta kardeşinin ardından 8 yaşındaki Muhammed'de enkazdan sağ olarak kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kardeşinin ardından 8 yaşındaki Muhammed'de enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler bir çok yapının yıkılmasına neden oldu.Merkez Şazibey Mahallesi Azerbaycan Bulvarı Serap apartmanı da depremde çöktü. Depremle yıkılan Serap apartmanında mahsur kalan iki kardeşten biri olan 5 yaşlarında ki Şahin, ekiplerin çalışmasıyla 30 saat sonra kurtarılmıştı. Aynı enkazdan güzel bir haber daha geldi. Şahin'in ağabeyi 8 Muhammed'e de ekipler ulaştı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda enkaz altında kalan Muhammed 32 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Muhammed'in kurtarılmasıyla çevredekiler büyük bir sevinç yaşadı.