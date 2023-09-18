Enkazdan çıkan demirleri taşıyan tır devrildi, 4 araç zarar gördü
Hatay'da enkazdan çıkan demirleri taşıyan tırın devrildiği kazada, 4 araç zarar gördü.
Hatay'da enkazdan çıkan demirleri taşıyan tırın devrildiği kazada, 4 araç zarar gördü.
Kaza, Belen ilçesi Öğretmenevi kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği demir yüklü tır, kavşakta devrildi. Araçta yüklü olan demirler yola saçıldı. Yaralananın olmadığı kazada, seyir halindeki 4 araç zarar gördü. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa