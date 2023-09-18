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Enkazdan çıkan demirleri taşıyan tır devrildi, 4 araç zarar gördü

3. Sayfa Haberleri

Hatay'da enkazdan çıkan demirleri taşıyan tırın devrildiği kazada, 4 araç zarar gördü.

Hatay'da enkazdan çıkan demirleri taşıyan tırın devrildiği kazada, 4 araç zarar gördü.

Kaza, Belen ilçesi Öğretmenevi kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği demir yüklü tır, kavşakta devrildi. Araçta yüklü olan demirler yola saçıldı. Yaralananın olmadığı kazada, seyir halindeki 4 araç zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Belen Hatay Kaza 3. Sayfa Haberler

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