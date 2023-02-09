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Enkazdan 66 saat sonra çıkarıldı, şehadet parmağını havaya kaldırarak "Allah işinizi rast getirsin; Allahu Ekber" dedi

3. Sayfa Haberleri

Enkazdan 66 saat sonra çıkarıldı, şehadet parmağını havaya kaldırarak 'Allah işinizi rast getirsin; Allahu Ekber' dedi

Kahramanmaraş'ta 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkezi olan Elbistan'da yıkılan bir binanın enkazından 66 saat sonra bir vatandaşa ulaşıldı.

Kahramanmaraş'ta 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkezi olan Elbistan'da yıkılan bir binanın enkazından 66 saat sonra bir vatandaşa ulaşıldı. Bulunduğu yerden çıkartılan yaşlı adam, "Allah işinizi rast getirsin; Allahu Ekber" diyerek duygularını dile getirdi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü yaşanan depremlerde 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkezi olan Elbistan'da enkaz altında kalan depremzedeleri kurtarmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Artvin'in Arhavi ilçesinden bölgeye giden gönüllü kurtarma ekipleri, Elbistan'da depremde yıkılan bir binanın enkazında 66 saat sonra bir vatandaşa ulaştı. Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkartılan Arif isimli yaşlı adam, "Allah işinizi rast getirsin; Allahu Ekber" diyerek duygularını dile getirdi. Ekipler, yaşlı adamı kucaklarında taşıyarak sağlık ekiplerine teslim etti. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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