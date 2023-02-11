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Enkazdan 129. saatte 6 kişi kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Enkazdan 129. saatte 6 kişi kurtarıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalıştığı enkazdan, 129 saat sonra 6 kişi canlı olarak kurtarıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalıştığı enkazdan, 129 saat sonra 6 kişi canlı olarak kurtarıldı.

Nurdağı'nda görev yapan Mardin itfaiye ekipleri, çalışmalarını yürüttükleri enkaz altından 6. gün 129. saatte, 6 kişilik Aslan ailesini yaralı olarak kurtardı. Yaralılar çıkarılırken, bütün ekipler tekbir getirerek sevinç yaşadı. Yaralılar oluşturulan yaşam koridoruyla ambulanslara bindirilerek, hastanelere sevk edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gaziantep İtfaiye Mardin 3. Sayfa Haberler

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