Enkazdan 110 saat sonra uzman çavuş sağ olarak çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden enkaz altında kalan vatandaşları arma kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan uzman çavuş arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 110 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş'a arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden arama kurtarma ekipleri, AFAD koordinesinde yaptıkları çalışmalarda Ebrar sitesinde 110 saat sonra enkaz altından uzman çavuşu sağ olarak çıkardı. Sedye ile alandan çıkarılan uzman çavuş ambulans ile hastaneye kaldırılırken, 110 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarılan Uzman Çavuş'un ailesinin yanına izne geldiği öğrenildi.

Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ