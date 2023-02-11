Enkaz altından kurtulan minik Fehim ekiplerden ilk olarak su istedi Minik Fehim Hatay'da ailesi ile birlikte enkazdan sağ olarak kurtarıldıHATAY Depremden en fazla etkilenen iller arasında yer alan Hatay'da devam eden arama kurtarma çalışmalarının 93.

Enkaz altından kurtulan minik Fehim ekiplerden ilk olarak su istedi

Minik Fehim Hatay'da ailesi ile birlikte enkazdan sağ olarak kurtarıldı

HATAY Depremden en fazla etkilenen iller arasında yer alan Hatay'da devam eden arama kurtarma çalışmalarının 93. saatinde Fehim ve ailesi enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Enkaz altından çıkarılır çıkarılmaz Artvin'in Arhavi ilçesinden gelen 112 ekiplerinden su isteyen Fehim, kendisini kurtaran ve müdahale eden ekiplere "Allah sizlerden razı olsun" diyerek teşekkür etti. Artvin'den toplamda 30 ekip 30 ambulans olarak bölgede arama kurtarma çalışmalarına destek veren 112 ekipleri gece gündüz demeden bölgede hizmet veriyor.