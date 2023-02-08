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Enkaz altından kurtarma saniye saniye kaydedildi

3. Sayfa Haberleri

Enkaz altından kurtarma saniye saniye kaydedildi

Hatay'da enkaz altında mahsur kalan vatandaşın kurtarılması anı saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.

Hatay'da enkaz altında mahsur kalan vatandaşın kurtarılması anı saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için canla başla çalışmalar devam ediyor. Depremin yıkıcı hasara yol açtığı Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Edirne Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale ekibi, Edirne Milli Eğitim Arama Kurtarma Birliği ve AFAD Edirne gönülleri, enkaz altında kalan bir vatandaşı kurtardı. Enkazdan çıkarıldığı gibi ilk yardım müdahalesinin yapılmasının ardından yaralı vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı vatandaşın enkazdan çıkarılma anı saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde vatandaşın sıkıştığı yerden kurtarıldığı ve enkaz altından çıkarıldığı görülüyor. Sağlık ekiplerinin ilk yardım müdahalesi yaptığı da görüntülere yansıdı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Edirne Hatay 3. Sayfa Haberler

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