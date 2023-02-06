Enkaz altından 19 saat sonra sağ çıktı 3. Sayfa Haberleri Deprem sonrası Şanlıurfa'da yıkılan binanın enkazı altından 19 saat sonra çıkarılan genç kız herkese el salladı. Deprem sonrası Şanlıurfa'da yıkılan binanın enkazı altından 19 saat sonra çıkarılan genç kız herkese el salladı. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Erseven Mahallesi'nde bulunan Osman Ağa Apartmanı, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası çöktü. Çöken binanın altında kalanların kurtarılmış için enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Gün içerisinde çıkarılan 10 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. 19 saat sonra yüzleri güldürdü Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği Osman Ağa Apartmanında ekiplerin yoğun çalışması sonucu 19 saat sonra ismi öğrenilemeyen genç bir kız, sağ olarak kurtarıldı. Omuzlarda ambulansa taşınan genç kız herkese el salladı. Binada enkaz kaldırma çalışmaları, AFAD, 112, UMKE, jandarma, polis, itfaiye ve vatandaşların yardımıyla devam ediyor. - ŞANLIURFA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Şanlıurfa Deprem 3. Sayfa Haberler

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