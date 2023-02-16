Enkaz altından 11 gün sonra kurtarılan Aleyna, ambulans uçakla Ankara'ya getirildi 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş'ta 248 saat enkaz altından kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Dönmez, ambulans uçakla Ankara'ya getirildi. Kahramanmaraş'ta 248 saat enkaz altından kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Dönmez, ambulans uçakla Ankara'ya getirildi. Dönmez'in tedavisine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesinde devam edilecek. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda depremin 248'inci saatinde ekiplerce enkazdan çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Dönmez, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesine götürüldü. 11 gün enkaz altında kalan Dönmez, buradaki ilk müdahalenin ardından Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Esenboğa Havalimanı Genel Havacılık Terminaline getirildi. Havalimanında hazır bulunan sağlık ekiplerine teslim edilen Dönmez, tedavi göreceği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi götürüldü. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ankara Üniversitesi Kahramanmaraş Ankara 3. Sayfa Haberler

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