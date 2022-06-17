Gaziantep'te çöken duvarın altında kalarak yaralanan çocuklar karnelerini evde aldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te çöken duvarın altında kalarak yaralanan çocuklar karnelerini evde aldı

AA - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Gaziantep'te çöken duvarın altında kalarak yaralanan çocuklar karnelerini evde aldı

Gaziantep'in Araban ilçesinde inşaat halindeki binanın duvarının çökmesi sonucu yaralanan 2 çocuğun karneleri, evlerinde verildi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde inşaat halindeki binanın duvarının çökmesi sonucu yaralanan 2 çocuğun karneleri, evlerinde verildi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ve diğer ilgililer, ilçedeki şiddetli fırtına nedeniyle inşaat halindeki tek katlı binanın duvarının çökmesi sonucu yaralanan 2 çocuğu evlerinde ziyaret etti.

Hisar Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Seydi Çelik ile 5. sınıf öğrencisi Vakkas Çalışkan'ı ziyaret eden heyet, geçmiş olsun dileğinde bulunarak çocuklara karnelerini verdi.

Heyet, aynı olayda hayatlarını kaybeden Hacı Ali Günseli (7) ve Mustafa Tiren'in (5) ailelerine de taziye ziyaretinde bulundu.

AA / Mahmut Bazlama - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title