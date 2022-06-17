Gaziantep'te çöken duvarın altında kalarak yaralanan çocuklar karnelerini evde aldı Gaziantep'in Araban ilçesinde inşaat halindeki binanın duvarının çökmesi sonucu yaralanan 2 çocuğun karneleri, evlerinde verildi. Gaziantep'in Araban ilçesinde inşaat halindeki binanın duvarının çökmesi sonucu yaralanan 2 çocuğun karneleri, evlerinde verildi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ve diğer ilgililer, ilçedeki şiddetli fırtına nedeniyle inşaat halindeki tek katlı binanın duvarının çökmesi sonucu yaralanan 2 çocuğu evlerinde ziyaret etti. Hisar Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Seydi Çelik ile 5. sınıf öğrencisi Vakkas Çalışkan'ı ziyaret eden heyet, geçmiş olsun dileğinde bulunarak çocuklara karnelerini verdi. Heyet, aynı olayda hayatlarını kaybeden Hacı Ali Günseli (7) ve Mustafa Tiren'in (5) ailelerine de taziye ziyaretinde bulundu. AA / Mahmut Bazlama - 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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