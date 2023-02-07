Enkaz altında kalanlarla alay eden şüpheli tutuklandı

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından enkaz altında kalan depremzedeleri telefonla arayarak dalga geçen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsılırken, enkaz altında kalan binlerce vatandaşı kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Enkaz altında kalan vatandaşlar kurtarılmayı beklerken, 'bu kadar da olmaz' dedirten utanç verici görüntüler ortaya çıktı. Şüphelilerin enkaz altındaki vatandaşları arayarak 'Seni kurtarmaya geliyoruz' diye oyalayıp dalga geçtiği görüntüler büyük tepki topladı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 17 yaşındaki M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli M.B., savcılık sorgusunun ardından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

M.B. hakimlikteki ifadesinde, "Beni tehdit ettikleri için böyle bir eylemi yaptım. Beni discortta yayındayken birisini arayacağını Y. bana söyledi. Bu arayan kişi benimle konuşacaktı. Ben de onun bana söylediklerini söyleyecektim. Bu kişi telefonda bana 'Islık çalıyorum, orada mısınız' diye dedirtti. Ben de bunları telefonda söyledim. Arayan kişi ben değilim. Ben sadece bana konuşulanları söyledim, tekrar ettim. Suç kastım yoktur. Böyle bir şey olmasını istemezdim. Suçumun olduğunu düşünmüyorum. Ancak yine de pişmanım" dedi.

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli M.B.'nin tutuklanmasına karar verdi. - İSTANBUL