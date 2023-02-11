Enkaz altında kalan 2 kız kardeşin kurtarıldığı anlar ortaya çıktı 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde göçük altında kalan 2 kız kardeşin kurtarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde göçük altında kalan 2 kız kardeşin kurtarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Deprem enkazı altından 28 saat sonra 2 kardeş 15 yaşındaki Hayrunisagül ile 10 yaşındaki Zeynep Aygün adlı kız kardeşlerin enkaz altından kurtarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Kurtarma ekiplerinin yıkılan binan beton enkazın altında kalan 2 kız kardeş uzun çalışmalarının ardından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Elbistan Dörtyol Hatay 3. Sayfa Haberler

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