Üye Girişi
Haberi Paylaş

Enkaz altında kalan 2 kız kardeşin kurtarıldığı anlar ortaya çıktı

3. Sayfa Haberleri

Enkaz altında kalan 2 kız kardeşin kurtarıldığı anlar ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde göçük altında kalan 2 kız kardeşin kurtarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde göçük altında kalan 2 kız kardeşin kurtarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Deprem enkazı altından 28 saat sonra 2 kardeş 15 yaşındaki Hayrunisagül ile 10 yaşındaki Zeynep Aygün adlı kız kardeşlerin enkaz altından kurtarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Kurtarma ekiplerinin yıkılan binan beton enkazın altında kalan 2 kız kardeş uzun çalışmalarının ardından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. - HATAY

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Elbistan Dörtyol Hatay 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title