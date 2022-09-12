Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eniştesini sırtından bıçaklayan kayınbirader tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Eniştesini sırtından bıçaklayan kayınbirader tutuklandı

Samsun'da babasıyla tartışan eniştesini sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan kayınbirader çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da babasıyla tartışan eniştesini sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan kayınbirader çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y.P.(32) babasıyla tartıştı için eniştesi M.A.G.'ye (39) bıçakla saldırarak sırtından ve kolundan yaraladı. Yaralı enişte kendi aracıyla Gazi Devlet Hastanesine giderek burada tedavi altına alındı. M.A.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Eniştesini bıçaklayan kayınbirader M.Y.P. ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.Y.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title