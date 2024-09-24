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Eniştesini öldüren sanığa müebbet hapis talebi

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, eniştesiyle yaşadığı tartışma sonucunda onu tabancayla vurarak öldüren sanık hakkında müebbet hapis cezası talep edildi. Olay, ablasına şiddet uyguladığı iddiasıyla çıkan bir kavgada meydana geldi.

Eniştesini öldüren sanığa müebbet hapis talebi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde defalarca ablasını darp ettiğini ve çıkan kavgada kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü eniştesini tabancayla ateş ederek öldüren sanık hakkında müebbet hapis cezası talep edildi.

Olay, 2 Eylül 2023 tarihinde Yenişehir Mahallesi Ahmet Ziya Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. İddiaya göre, Recep A. ile eniştesi Hüseyin Yaşar arasında ablasına şiddet uyguladığı gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Recep A. silahla, Hüseyin Yaşar'a ateş açtı. Hüseyin Yaşar kanlar içinde yere düşerken, Recep A. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yaşar kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından yakalanan Recep A. gözaltına alındı. İfadesi alınan Recep A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müebbet hapis talebi

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Recep A., önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyledi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

"Bıçakla üzerime yürüdü"

Recep A. ilk duruşmadaki savunmasında, "Sanık ablamı darp ediyordu. Bu sebeple son günlerde ablam gelip bende kalmaya başladı. Olay günü ablamın eşyalarını almak için eve gittik. Eniştem sürekli emir vererek konuşuyordu. Hangi eşyaları alacağımızı söylüyordu. Eniştem ablama 'Sen benim evime bu kıyafetlerle mi geldin, bunlar benim paramla alındı' diye yere atıyordu. Sesler yükselince yanlarına gittim. Elinde bıçak vardı ve bana 'Sen benim evime karışamazsın' dedi. Üzerime yürüdü. Balkona, daha sonra salona ve çıkış kapısına kaçtım. Eniştem tekrar bıçakla peşimden gelince kendimi korumak amacıyla ateş ettim. Kaç kez ateş ettiğimi korku ve panik halinde olmam nedeniyle hatırlamıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Eniştesini öldüren sanığa müebbet hapis talebi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEHİME KARTAL - 3.Sayfa

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