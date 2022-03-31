- Eniştesini bıçakla ağır yaraladı, tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da ablasından 8 aydır ayrı yaşayan eniştesini 6 yerinden bıçaklayan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.A.ablasıyla 8 yıldır evli olup 8 aydır ayrı yaşayan eniştesi A.K.'yi 6 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan A.K. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. A.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. M.E.A. olaydan sonra polise teslim oldu. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından Samsun Adliyesine sevk edilen M.E.A., " Ablam 8 yıldır müşteki ile evliydi. Ancak aralarındaki sorunlar yüzünden boşanma kararı aldılar. 8 aydır ablamla ayrı yaşıyordu. Benden 5 bin lira borç para almıştı. Bu parayı istedim. Bu borcu ablama söylediğimi iddia ederek borcu ödemek için geldiği evin önünde bana yumrukla saldırdı. Boğazımı sıkınca ben de de bıçak gelip geri geldim. Bıçağı üzerime gelmemesi için rastgele salladım. Kendimi korumak istedim. Pişmanım" dedi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.E.A. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.