Engin ve Dilan Polat'a ait iş yerlerinde aramalar devam ediyor

Engin ve Dilan Polat'a ait 15 adres için arama kararı verilmesinin ardından, Beşiktaş ve Fatih'teki iş yerlerinde polis ekiplerince başlatılan aramalar devam ediyor.

- Engin ve Dilan Polat'a ait 15 adrese baskın

İSTANBUL - Engin Polat ve Dilan Polat'a ait 15 adres için arama kararı verildi. Polis ekiplerince adreslerde arama yapılıyor.

Engin Polat ve Dilan Polat'a ait 15 adres için arama kararı verilmesinin ardından Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 adreste arama yapılıyor. Ataşehir'de bulunan Engin Polat ve Dilan Polat'a ait olan bir iş yerinde de polislerce arama yapılıyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile adreslerdeki dijital materyallere el koyma kararı verildi.