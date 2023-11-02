Kara para aklama iddiasıyla gündeme gelen Engin Polat ile eşi Dilan Polat'ın ev ve iş yerlerinde bulunan 13 araç, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Polat çiftine yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Engin Polat ve eşi Dilan Polat'ın ev ve iş yerlerinde bulunan 13 araç sergilendi

EDDA SÖNMEZ

Kara para aklama iddiasıyla gündeme gelen Engin Polat ile eşi Dilan Polat düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Polat çiftine yapılan operasyonun ardından, çiftin ev ve iş yerlerinde bulunan toplam 24 araçtan 13'ü İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sergilendi.

Suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, kara para aklamak ve Vergi Kanunu'na muhalefet suçlarıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan Dilan-Engin Polat çiftine yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün Polat çiftine ait, aralarında lüks otomobillerin de olduğu 13 araç İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan şüphelilerin ifade alma işleminin başladığı öğrenildi.