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Engin Polat Tahliye Edildi

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İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görülen duruşmada verilen ara karar sonucunda Engin Polat ve beraberindeki 4 kişi tahliye edildi. Eşini karşılamaya gelen Dilan Polat, tahliye sonrası eşiyle uzun süre sarıldı.

Engin Polat tahliye edildi

TEKİRDAĞ - İstanbul Anadolu Adliyesi'nde bugün görülen duruşmada verilen ara karar sonrası hakkında tahliye kararı verilen kararın ardından Engin Polat ve beraberinde 4 kişi Çorlu Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye oldu. Eşini karşılamaya gelen Dilan Polat, tahliye sonrası eşi Engin Polat'a uzun süre sarıldı.

Hakkında kara para aklama, yasa dışı bahis iddialarıyla tutuklama kararı verilen ve yaklaşık 10 aydır cezaevinde olan Engin Polat, bugün Anadolu Adliyesi'ndeki duruşmadan sonra verilen ara karar ile tahliye edildi. Engin Polat'ın karşılamaya eşi Dilan Polat, çocukları, baldızı Sıla Doğu ve çok sayıda yakını geldi. Engin Polat'ın yanı sıra ayrıca davada tutuklu bulunan ve aralarında Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün'de tahliye edildi. Böylelikle davada tutuklu sanık kalmadı.

Polat cezaevi çıkışına kadar minibüsle getirildi. Polat'ın yanında kafes içerisinde muhabbet kuşu da getirdiği görüldü. Engin Polat, gazetecilerin sorularına ise, "Çok mutluyuz ailemizle kavuştuk. Daha fazla bir şey söylemeyeceğim" dedi.

Polat ardından eşi çocukları ve baldızının bindiği aracı kullanarak yakınlarının alkışlarıyla cezaevinden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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