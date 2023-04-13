Engelli vatandaşa sahte telefon satmış

Muğla'nın Bodrum ilçesinde konuşma ve işitme engelli vatandaşa replika telefon satan şahıs, Jandarma ekiplerince yakalanırken, mahkemeye sevk edilen şüpheli, serbest bırakıldı.

Akyarlar Mahallesi'nde yaşamını sürdüren S.B. isimli konuşma ve işitme engelli vatandaş, Akyarlar Jandarma Karakol Komutanlığı'na müracaat ederek yaklaşık 1 yıl önce bir internet sitesi üzerinden bulduğu ve ismini bilmediği satıcıya 5 bin 300 TL nakit vererek lüks bir markaya ait telefon satın aldığını ancak telefonun sahte çıktığını beyan etti. Olay ile ilgili Akyarlar Jandarma Karakol Komutanlığı ve Bodrum JASAT Timleri çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda olayın şüphelisinin A.Y. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs, Bodrum merkezde JASAT timleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheli A.Y. alınan ifadesinde suçunu kabul etti. Adli makamların karşısına çıkarılan şüpheli, serbest bırakıldı. - MUĞLA