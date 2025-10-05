Engelli Vatandaş Pencere Korkuluğuna Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde evindeki pencerenin demir korkuluklarına kolu sıkışan engelli vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Nizip ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yüksel sokakta oturan engelli bir vatandaşın kolu, pencerenin korkuluklarına sıkıştı. Tüm çabalara rağmen engelli vatandaşın kolu sıkıştığı yerden çıkarılamayınca durum itfaiye ekiplerin bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Engelli vatandaşın demir korkuluklara sıkışan kolu, itfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışması sonucu çıkarıldı. - GAZİANTEP