Engelli Vatandaş Aşkın Kürşat Berber'in Temsili Askerlik Deneyimi
Niğde'de yaşayan engelli vatandaş Aşkın Kürşat Berber, hayalini kurduğu askerlik görevini temsili olarak yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı. Berber, temsili askerlik uygulamasıyla bir günlüğüne askerlik yaparak Türk Bayrağı ve terhis belgesi aldı.
Niğde'de yaşayan engelli vatandaş Aşkın Kürşat Berber, uzun süredir hayalini kurduğu askerlik görevini yerine getirmenin gururunu yaşadı.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen temsili askerlik uygulaması çerçevesinde Berber, dün asker üniforması giyerek bir günlüğüne asker olmanın mutluluğunu yaşadı. Berber'e, görev bitiminde Temsili Askerlik Terhis Belgesi ile birlikte Türk Bayrağı takdim edildi. - NİĞDE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa