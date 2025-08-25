Engelli Sürücü, Kazadan Sonra Otomobil ile Doktor Randevusuna Gitti

Samsun'da bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü. Engelli sürücü, aracından inmeyip çekiciye yüklenen hurda araçla doktor randevusuna gitti.

Edinilen bilgiye göre, Ordu'da yaşayan S.B., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki randevusuna gitmek üzere yola çıktı. S.B. idaresindeki otomobil, Samsun'un Canik ilçesinde viyadükten inerken bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Engelli olduğu için akülü aracı olmadan hayatını sürdüremeyen S.B., kazanın ardından aracından inmedi. Çekiciye yüklenen otomobilin içinde kalan sürücü, bu şekilde Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Hastane önünde çekici üzerindeki araçtan bir kişinin inmesini gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. S.B., akülü aracıyla çekiciden inerek doktor randevusuna gitti. - SAMSUN