Engelli Sürücü, Kazadan Sonra Otomobil ile Doktor Randevusuna Gitti
Samsun'da bariyerlere çarpan otomobil kullanılamaz hale gelirken, engelli sürücü kazadan inmeyerek çekiciyle hastaneye gitti. Olay, hastane önünde ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

Samsun'da bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü. Engelli sürücü, aracından inmeyip çekiciye yüklenen hurda araçla doktor randevusuna gitti.

Edinilen bilgiye göre, Ordu'da yaşayan S.B., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki randevusuna gitmek üzere yola çıktı. S.B. idaresindeki otomobil, Samsun'un Canik ilçesinde viyadükten inerken bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Engelli olduğu için akülü aracı olmadan hayatını sürdüremeyen S.B., kazanın ardından aracından inmedi. Çekiciye yüklenen otomobilin içinde kalan sürücü, bu şekilde Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Hastane önünde çekici üzerindeki araçtan bir kişinin inmesini gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. S.B., akülü aracıyla çekiciden inerek doktor randevusuna gitti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
