Engelli kıza cinsel istismar sanığına beraat

Ankara Yenimahalle'de zihinsel engelli Şirin Dilan E.'yi alıkoyup cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Muhammet Burak E., beraat etti. Şirin Dilan E.'nin ifadesi üzerine gözaltına alınan Muhammet Burak E.'nin savcılık ifadesinde, Şirin Dilan E.'nin kendi rızasıyla yanına geldiğini savunarak beraat talep edilmişti. Mahkeme de sanığın cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından beraat etmesine karar verdi.