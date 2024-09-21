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Engelli Kız Çocuğuna Cinsel İstismar İddiasıyla 3 Kişi Tutuklandı

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Eskişehir'de 17 yaşındaki engelli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yabancı uyruklu C.Z., ve kızın annesi ile üvey babası tutuklandı. Şüpheliler, çeşitli cinsel istismar ve yaralama suçlarıyla hakim karşısına çıkacak.

Engelli kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 17 yaşındaki engelli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yabancı uyruklu şahıs ile kızın annesi ve üvey babası tutuklandı.

Eskişehir'de 17 yaşındaki engelli P.D. isimli kız çocuğuna, yabancı uyruklu C.Z. tarafından cinsel istismara uğradığı iddiasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınan C.Z., A.K. ve S.K. isimli şüphelilerin işlemleri tamamlandı. Mağdur P.D.'ye cinsel istismarda bulunan C.Z., mağdura yönelik gerçekleştirdiği eylemler doğrultusunda "çocuğun nitelikli cinsel istismarı, çocuğa ya da kendisini beden veya ruh bakımından savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından, P.D.'nin annesi A.K. hakkında çocukları P.D. ve B.K.'ye yönelik gerçekleştirdiği eylemler doğrultusunda "çocuğun nitelikli cinsel istismarına yardım etme, çocuğa ya da kendisini beden veya ruh bakımından savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım etme, çocuğa ve alt soya karşı eziyet, kendini savunamayacak durumda olan alt soya karşı hayati tehlike geçirecek şekilde kasten yaralama" suçlarından, P.D.'nin üvey babası S.K., mağdur P.D.'ye yönelik gerçekleştirdiği eylemler doğrultusunda "silahla tehdit, kendisini savunamayacak durumda olan kadına karşı kasten yaralama" suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Engelli Kız Çocuğuna Cinsel İstismar İddiasıyla 3 Kişi Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - 3.Sayfa

Eskişehir Politika 3-sayfa Hakim

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