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Engelli Kardeşi Kayıp: Ailesi Endişeli Bekleyişte

Engelli Kardeşi Kayıp: Ailesi Endişeli Bekleyişte
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yüzde 80 engelli olan Hasan Vural, 1 Ocak'ta evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesi, kaybolduğu günden beri ondan haber alamadıklarını ve hayatından endişe duyduklarını belirtiyor. Kayıp kardeşi görenlerin polise veya jandarmaya haber vermesi istendi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde "Çarşıya gidiyorum" diyerek 1 Ocak günü saat 15.30'da evinden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Hasan Vural'ın (61) hayatından endişe eden ailesi yüzde 80 engelli olan kardeşlerinin ara ara kaybolduğunu ancak ilk defa bu kadar uzun süre bulunamadığımı belirtti.

Yüzde 80 engelli raporu bulunan Hasan Vural, Esentepe Mahallesi, Koşturoğlu Sokak, Numara 7'deki evlerinde vasisi olan ağabeyi Mustafa Vural ile aynı evde ikamet ederken, 1 Ocak Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında ağabeyine, "Ben çarşıya gidiyorum" diyerek evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Hasan Vural 1 Ocak'ı 2 Ocak'a bağlayan gece saat 03.00 sıralarında Salihli Tren Garı güvenlik kameralarında görüldü. En son trenden inerken görülen Hasan Vural'dan bir daha haber alınamadı.

"Ara ara kayboluyor"

Hasan Vural'ın vasisi olan ağabeyi Mustafa Vural, kardeşinin ara ara kaybolduğunu belirterek, "1 Ocak günü saat 15.30'da evden çıktı gitti. 17.10'da trene kaçak olarak binmiş gitmiş. Sonra Salihli tren garında güvenlik kameralarında görülüyor. Ondan sonra ne olduysa oldu. Engelli ve yüzde 80 raporu var. Ara ara kayboluyor. 4-5 sene önce Manisa Tren Garı'ndan getirdik. İki sene önce kayboldu. Sart'ta bulundu, getirdik. Hiç bu kadar uzun süreli kaybolmamıştı, bu kez hiç haber alamadık." dedi.

"Hayatından endişe ediyoruz"

Engelli olması nedeniyle kendi ihtiyaçlarını karşılayamadığını, hayatından endişe duyduklarını dile getiren Abla Emine Okyay ise şunları söyledi, "Polise kayıp başvurusunda bulunduk. Her tarafa kayıp fotoğrafı yapıştırdık. Ne ölüsü var, ne dirisi. Üç gün önce Salihli Gümüşçay durağında görülmüş, hiçbir haber alamadık."

Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar engeli olduğunu kaydeden ailesi Hasan Vural'ı görenlerin en yakın polis veya jandarma merkezine haber vermesini istedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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