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Engelli gençten 6 gündür haber alınamıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Engelli gençten 6 gündür haber alınamıyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde kaybolan engelli gençten 6 gündür haber alınamıyor.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kaybolan engelli gençten 6 gündür haber alınamıyor.

İlçeye bağlı Kırklarsırtı Mahallesi 2621 sokakta bulunan evde ikamet eden Harun Durmaz (33) 1 Mart'ta ailesinin haberi olmadan evden ayrıldı. Geç saate kadar gelmeyince, ailesi polise haber verdi. Durmaz'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

İşitme ve konuşma engelli olan Harun Durmaz'ı görenlerin 112'ye bildirmeleri istendi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Engelli, Tarsus, Mersin, Mart, 3. Sayfa, Haberler

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