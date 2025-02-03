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Engelli Çocuğa Şiddet Uygulayan Ebeveynler Serbest Bırakıldı

Engelli Çocuğa Şiddet Uygulayan Ebeveynler Serbest Bırakıldı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde engelli çocuklarına şiddet uygulayan anne ve baba, izleyenleri dehşete düşüren görüntülerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde engelli çocuklarına şiddet uygulayan anne ve baba, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gebze'de geçtiğimiz günlerde bir apartmanda kaydedilen görüntüler izleyenleri dehşete düşürmüştü. Görüntülerde, anne ve babanın, H.K.Ç. isimli engelli çocuklarını acımasızca darp ettiği anlar yer almıştı. Anne ve babanın tekme ve terlikle çocuğu darp ettiği, H.K.Ç.'nin ise "Yardım edin" diye bağırdığı duyulmuştu. Görüntülerin ortaya çıkması ile anne ve baba gözaltına alınmış, 16 yaşındaki bipolar hastası H.K.Ç. ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınmıştı.

Yapılan işlemlerin ardından anne ve baba adliyeye sevk edildi. İfadeleri sonrasında ebeveynler, adli kontrol şartıyla bugün serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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