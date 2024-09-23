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Engelli Çoban: 'Çok dövdüler, ellerinden zor kurtuldum'

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Kahramanmaraş'ın Andıran ilçesinde bir genç kız tarafından dövülen engelli çoban Nail Yener, yaşadığı saldırıyı anlattı. İki genç kız, 'taciz' suçlamasıyla Yener'i darp etti. Olayın sosyal medyada yer almasının ardından iki genç gözaltına alındı.

Genç kız tarafından öldüresiye dövülen engelli çoban konuştu: "Çok dövdüler, ellerinden zor kurtuldum"

Engelli çoban, kızların "bizi taciz etti" suçlaması ardından ifadesi alınarak serbest bırakıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Andıran ilçesinde bir genç kız tarafından öldüresiye dövülen, başka bir genç kız tarafından da görüntülenen engelli çoban, "Çok dövdüler ellerinden zor kurtuldum" dedi.

Andırın ilçesine bağlı Çokak Mahallesi'nde Nail Yener isimli engelli çoban S.G. isimli genç kız tarafından önce tokatla sonra da sopa ile öldüresiye dövülmüş kız kardeşi M.G. ise bu anları saniye saniye cep telefonuyla görüntülenmişti. Bu olayın sosyal medyada ortaya çıkmasının ardından iki genç kız gözaltına alınıp adliyeye sevk edilmiş ve engeli çobana "bizi taciz etti" suçlamasında bulunmuştu. Bu suçlama sonrası engelli çoban gözaltına alınıp ifadesi alındıktan sonra serbest kaldı. Çoban Yener, basın mensuplarının olayı sorması üzerine, "Ben hayvan otlatıyordum, geldiler beni dövdüler. En son sopayla kafama vurdular. Kanlar içinde kaldım. Çok dövdüler ellerinden zor kaçıp eve gittim" dedi. Çoban Yener, genç kızların alkol istediğini almayınca kendisini darp ettiğini de söyledi. Yener, daha sonra ailesiyle evine gitti.

Bu arada iki kız kardeşin adliyedeki sorgusu devam ediyor.

Engelli Çoban: 'Çok dövdüler, ellerinden zor kurtuldum'
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - 3.Sayfa

Kahramanmaraş Güvenlik 3-sayfa Şiddet Hukuk Yaşam

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