Engelli bandına ayağı takılan yaşlı turist yere düşerek yaralandı
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Engelli bandına ayağı takılan yaşlı turist yere düşerek yaralandı Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya kaldırımındaki kabartmalı engelli bandına ayağı takılan yaşlı turist, yere düşerek yaralandı.
Engelli bandına ayağı takılan yaşlı turist yere düşerek yaralandı
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya kaldırımındaki kabartmalı engelli bandına ayağı takılan yaşlı turist, yere düşerek yaralandı. Turistin düşme anı güvenlin kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz gün Antalya Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşiyle birlikte kaldırımda yürüyen yaşlı turist, tahrip olan kabartmalı görme engelli yoluna ayağı takıldı. Bir anda yere yüzüstü düşen turist kafası ve burnundan yaralandı. Yaşlı turistin ayağının takılıp düşme anı güvenlik kameralarına yansırken, yardımına eşi, çevredeki vatandaşlar ve esnaflar koştu.