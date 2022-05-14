Engelli aracında tehlikeli yolculuk - Haberler

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Engelli aracında tehlikeli yolculuk

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aydın'ın Didim ilçesinde ayağı alçılı bir vatandaş, engelli arabasına ters binip akan trafikte kimseye aldırış etmeden ilerledi.

DİDİM, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde ayağı alçılı bir vatandaş, engelli arabasına ters binip akan trafikte kimseye aldırış etmeden ilerledi. Kendisini görüntüleyen vatandaşa "Akşama haberlerde çıkarız değil mi" dedi.

İlginç olay dün akşam saatlerinde Didim Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde akan trafik içinde ayağı alçılı bir vatandaş engelli aracına ters şekilde oturup kimseyi umursamadan ilerledi. Tehlikeli yolculuğu gören bir vatandaş ise durumu cep telefonu ile görüntüledi. Kendisini görüntüleyen vatandaşın "Neden böyle gidiyorsun tehlikeli değil mi" sorusuna, ayağı alçılı vatandaşın verdiği cevap ise "Akşama haberlerde çıkarız değil mi" oldu. Engelli aracı ile trafikte ilerleyen vatandaş bir süre sonra gözlerden kayboldu. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Caddesi, Engelli, Aydın, Didim, 3. Sayfa, Haberler

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