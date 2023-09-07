Engelli Adamı İş Yeri Açma Vaadiyle Dolandırdı, Mirasını Sattı

BURSA'da, arkadaşı aracılığıyla tanıştığı H.İ.A. (42) tarafından birlikte iş yeri açma vaadiyle 265 bin lira dolandırılan yüzde 60 engelli Recep Altay (44), bankaya olan borcunu ödemek için babasından miras ev ve dükkanını sattı. İstanbul ve Balıkesir'de de aynı yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdığını iddia ettiği H.İ.A. hakkında Altay'ın şikayeti sonrası dava açıldı.

Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde yaşayan, yüzde 60 bedensel engelli Recep Altay, arkadaşı aracılığıyla tanıştığı H.İ.A. ile 21 Aralık 2021'de bir iş yeri açmak istedi. H.İ.A., engelli raporu sayesinde vergi indiriminden yararlanabilen ve bankadan 265 bin TL kredi çektirdiği Altay'ın mobil bankacılık hesap bilgilerini da kendi telefonuna yükleyip ödeme çizelgesinin takipçisi olacağını söyledi. Banka hesaplarında borçların ödenmediğini fark eden Recep Altay, H.İ.A.'dan parayı istemek için yanına gitti. Sürekli kendisini erteleyip, parayı ödeyeceğini söyleyen şüphelinin, daha önce İstanbul'da 1, Balıkesir'de ise çok sayıda kişiyi dolandırdığını öğrenen Altay, kendisinin de dolandırıldığını fark etti. Bankalardan evine gelen icra belgeleri üzerine babasından miras kalan evini ve dükkanını satıp borçlarını ödeyen Altay, H.İ.A. hakkında, geçen yıl nisan ayında dava açtı.

'ARKADAŞ KURBANI OLDUM'

Altay, yaşadıklarını anlatarak, Bir arkadaşımın vesilesiyle 'Gel senin raporlarınla dükkan açalım' diye beni kandırdı. Beni duyan kişilerden yardım istiyorum. Yüzde 60 ortopedi engelli raporum var. Bu raporla beraber iş yeri açalım dedi. Ben de kabul ettim. Bunda kötü bir şey yok. Ne geldiyse başıma iyilikten geldi. Arkadaş kurbanı oldum, başka bir şey yok. H.İ.A. beni aracına aldığında hep kapıları kilitliyordu. Ben arabada beklerken gizli işler yapıyordu. '5 dakika bir yere gidiyorum' diyordu, 1 saat gelmiyordu. Meğer beni tuzağa düşürüyormuş, düşürdü de. Bana sürekli borç geliyordu. Ben intihar etmeye kalkıştım, bir çözüm bulamadım. Ben bu parayı ödemek zorunda kaldım. Borcumu ödedim, kapattım. 'Benim paramı ne zaman ödeyeceksin' dediğimde, 'Param yok şu an, param olduğunda ödeyeceğim' deyip sürekli erteliyordu. 1,5 senedir mahkeme devam ediyor ama hala bir sonuç çıkmadı. Beni 265 bin lira dolandırdı, icralık olmamak için evimi ve dükkanımı sattım dedi. (DHA)