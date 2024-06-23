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Enez'de Uyuşturucu Operasyonu

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Edirne'nin Saros Körfezi'ndeki tatil ilçesi olan Enez'de yapılan kontrollerde bir araç içerisinde uyuşturucu ve kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Edirne'nin Saros Körfezi'ndeki tatil ilçesi olan Enez'de ilçeye girişte yapılan kontrollerde bir araç içerisinde uyuşturucu ve kullanma aparatı ele geçirildi.

Enez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kontrol noktasında yapılan kontrollerde sürücülüğünü E.Ö. isimli şahsın yapmış olduğu araçta yapılan aramada 1.6 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak adli soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Saros Körfezi Edirne Tatil Enez 3.Sayfa Güncel Haberler

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