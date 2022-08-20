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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Gaziantep'te meydana gelen kazada hayatını yitiren 3'ü itfaiye, 2'si sağlık ve 2'si basın mensubumuz...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Gaziantep'te meydana gelen kazada hayatını yitiren 3'ü itfaiye, 2'si sağlık ve 2'si basın mensubumuz...

3. Sayfa Haberleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Gaziantep'te meydana gelen kazada hayatını yitiren 3'ü itfaiye, 2'si sağlık ve 2'si basın mensubumuz olmak üzere 15 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: " Gaziantep'te meydana gelen kazada hayatını yitiren 3'ü itfaiye, 2'si sağlık ve 2'si basın mensubumuz olmak üzere 15 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Hastanede tedavi gören yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum". - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fatih Dönmez Gaziantep İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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