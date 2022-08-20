Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Gaziantep'te meydana gelen kazada hayatını yitiren 3'ü itfaiye, 2'si sağlık ve 2'si basın mensubumuz... 3. Sayfa Haberleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Gaziantep'te meydana gelen kazada hayatını yitiren 3'ü itfaiye, 2'si sağlık ve 2'si basın mensubumuz olmak üzere 15 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: " Gaziantep'te meydana gelen kazada hayatını yitiren 3'ü itfaiye, 2'si sağlık ve 2'si basın mensubumuz olmak üzere 15 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Hastanede tedavi gören yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum". - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Fatih Dönmez Gaziantep İtfaiye 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Gaziantep'te meydana gelen kazada hayatını yitiren 3'ü itfaiye, 2'si sağlık ve 2'si basın mensubumuz... - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.