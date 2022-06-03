Enerji nakil hattından kablo çalan şahıslar yakalandı - Haberler

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Enerji nakil hattından kablo çalan şahıslar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Enerji nakil hattından kablo çalan şahıslar yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde enerji nakil hattından kablo çalan 2 şüpheli yakalandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde enerji nakil hattından kablo çalan 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Kadirli ilçesinde çalınan elektrik enerjisi nakil kablolarıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan fiziki takibin ardından kablolara çaldıkları belirlenen A.A. ile B.A. isimli şahıslar kablolarla birlikte yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çalınan kablolar ise işletme yetkililerine teslim edildi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmaniye JASAT 3. Sayfa Haberler

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