Enerji nakil hattından kablo çalan şahıslar yakalandı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde enerji nakil hattından kablo çalan 2 şüpheli yakalandı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde enerji nakil hattından kablo çalan 2 şüpheli yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Kadirli ilçesinde çalınan elektrik enerjisi nakil kablolarıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan fiziki takibin ardından kablolara çaldıkları belirlenen A.A. ile B.A. isimli şahıslar kablolarla birlikte yakalandı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çalınan kablolar ise işletme yetkililerine teslim edildi. - OSMANİYE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Osmaniye JASAT 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Enerji nakil hattından kablo çalan şahıslar yakalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.