Endonezya'nın Kuzey Sumatra'sında Sel ve Toprak Kaymaları: 29 Ölü, 67 Yaralı

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a, yaralı sayısı 67'ye yükseldi.

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sel ve toprak kaymalarında bilanço ağırlaşıyor.

Afet Yönetimi ve Azaltma Ajansı yetkilisi Sri Wahyuni Pancasilawati yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 29'a, yaralı sayısının 67'ye yükseldiğini, 9 kişinin ise kayıp durumda olduğunu belirtti. Sel ve heyelanlarda 400'den fazla ev, köprüler ve altyapıda büyük hasar meydana geldi. 7 binden fazla kişi evlerini terk ederek barınaklara sığındı. Mandailing Natal, Güney Tapanuli ve Kuzey Tapanuli'de acil durum ilan edildi. olağanüstü hal ilan edildi. - SUMATRA