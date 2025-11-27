Haberler

Endonezya'nın Kuzey Sumatra'sında Sel ve Toprak Kaymaları: 29 Ölü, 67 Yaralı

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 29'a, yaralı sayısı ise 67'ye yükseldi. 9 kişi kayıp. Bölgedeki birçok ev ve altyapıda hasar meydana geldi.

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a, yaralı sayısı 67'ye yükseldi.

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sel ve toprak kaymalarında bilanço ağırlaşıyor.

Afet Yönetimi ve Azaltma Ajansı yetkilisi Sri Wahyuni Pancasilawati yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 29'a, yaralı sayısının 67'ye yükseldiğini, 9 kişinin ise kayıp durumda olduğunu belirtti. Sel ve heyelanlarda 400'den fazla ev, köprüler ve altyapıda büyük hasar meydana geldi. 7 binden fazla kişi evlerini terk ederek barınaklara sığındı. Mandailing Natal, Güney Tapanuli ve Kuzey Tapanuli'de acil durum ilan edildi. olağanüstü hal ilan edildi. - SUMATRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
