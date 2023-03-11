Endonezya'daki toprak kaymasında can kaybı 36'ya yükseldi

Endonezya'nın Natuna Adaları'nda şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kayması felaketinde can kaybı 36'ya yükseldi.

Endonezya'nın Natuna Adaları'nda etkili olan sağanak yağışlarından ardından meydana gelen toprak kaymasında bilanço ağırlaşıyor. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Abdul Muhari yaptığı açıklamada, toprak kayması felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya yükseldiğini belirtti. Muhari, "Heyelanlarda 36 kişinin cansız bedenine ulaştık. Ayrıca kayıp 18 kişi de aranıyor" ifadelerini kullandı.

Pazartesi günü öğleden sonra meydana gelen toprak kayması 3 köyü vururken, binden fazla kişi geçici barınaklara yerleştirildi. - JAKARTA