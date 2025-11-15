Haberler

Endonezya'daki Toprak Kaymasında Can Kaybı 11'e Yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orta Java'da meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıkarken, 12 kişiden hala haber alınamadığı bildirildi. Kurtarma çalışmaları zorlukla sürüyor.

Endonezya'nın Orta Java eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında yaşanan can kaybı 11'e yükselirken, 12 kişiden hala haber alınamadığı açıklandı.

Endonezya'nın Orta Java eyaletinde uzun süreli ve şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasındaki bilanço yükselmeye devam ediyor. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Cilacap kentindeki Cibeunying köyünde 12 evin toprak altında kaldığı afette hayatını kaybeden kişilerin sayısının 11'e yükseldiğini bildirdi. BNPB Sözcüsü Abdul Muhari açıklamasında, 12 kişiden hala haber alınamadığını aktardı. Yetkililer, afetzedelerin yerin 3 ila 8 metre altında kalması nedeniyle kurtarma çalışmalarının zorlu geçtiğini belirtti.

Ajans, Güneydoğu Asya ülkesinde Eylül ayında başlayan yağış mevsiminin Nisan ayına kadar süreceğini belirtmiş ve birçok bölgede sel ile aşırı yağış riskinin artabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. - JAVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İstanbul'da metro inşaatında iskele çöktü: 2 yaralı, 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da şehrin göbeğindeki metro inşaatında facia! Acı haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ederson kalesini gole kapadı, Brezilya 2 golle kazandı

Ederson, Galatasaraylı rakibini milli maçta devirdi
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? İşte annenin ölmeden önceki ifadesi

Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? Ölmeden önce tek tek anlatmış
Ederson kalesini gole kapadı, Brezilya 2 golle kazandı

Ederson, Galatasaraylı rakibini milli maçta devirdi
Belçika Kazakistan'a takıldı, Dünya Kupası bileti son maça kaldı

Kazakistan'a takıldılar! Dünya Kupası biletleri son maça kaldı
A Milli Takım'da korkutan sakatlık

Galatasaraylıları korkutan sakatlık
Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti

Şehit ailesine saygısızlık! Şikayet yağdı, polis hemen müdahale etti
Shane Larkin'in sakatlık durumu belli oldu! Aylarca forma giyemeyecek

Larkin'in durumu belli oldu: Aylarca forma giyemeyecek
Takımdan ayrılıyor mu? Rafa Silva'nın menajerlik şirketinden 21 maddelik açıklama

Takımdan ayrılıyor mu? 21 maddelik açıklamayla cevap
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer

Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt

Aboneleri kara kara düşündüren "10 bin lira ceza" iddiasına yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.