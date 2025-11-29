Haberler

Endonezya'daki Sel ve Toprak Kaymalarında Can Kaybı 303'e Yükseldi

Güncelleme:
Endonezya'da meydana gelen şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 303'e ulaştı. Ülkede kaybolan 279 kişiden 166'sı Kuzey Sumatra'da bulunuyor.

Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 303'e yükseldi.

Güney Asya ülkelerinde etkili olan muson yağmurlarının beraberinde getirdiği sel ve toprak kaymalarında bilanço ağırlaşıyor. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, can kaybının 303'e yükseldiği, 279 kişinin ise kayıp durumda olduğu bildirildi. Kuzey Sumatra'da 166 kişinin yaşamını yitirdiği, 143 kişinin kaybolduğu aktarıldı. Batı Sumatra'da 90 can kaybı ve 85 kayıp olduğu, Aceh'te ise 47 ölüm ve 51 kişinin hala kayıp olduğu ifade edildi.

Güney Asya sel ve toprak kaymalarıyla mücadele ediyor

Tayland Hükümet Sözcüsü Siripong Angkasakulkiat, ülkenin güneyindeki sellerde ölenlerin sayısının 162'ye yükseldiğini açıklamıştı. Komşu ülke Malezya'da ise bu hafta 2 kişi hayatını kaybetmişti. Diğer bir Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da ise sel ve toprak kaymalarında ölenlerin 123 can kaybı yaşanmıştı. - SUMATRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
