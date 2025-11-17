Endonezya'da Toprak Kaymasında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 16'ya Yükseldi

Endonezya'nın Orta Java eyaletindeki Cilacap kentinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Endonezya'nın Orta Java eyaletindeki Cilacap kentinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı felakette bilanço ağırlaştı. Afet yönetim ajansı yetkilileri, Cibeunying köyünde 14 Kasım'da meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini bildirdi. Köydeki 12 evin toprak altında kaldığını belirten yetkililer, bazı kişilerin 3 ila 8 metre derinlikte gömüldüğünü, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Köyde en az 16 kişinin kayıp olduğu aktarıldı. Yerel arama ve kurtarma ajansı şefi M. Abdullah, kazı çalışmalarına iş makineleri ile devam edildiğini açıkladı.

Banjarnegara 2 ölü, 27 kayıp

Orta Java'da bulunan Banjarnegara köyünde cumartesi günü meydana gelen toprak kaymasında ise 2 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi ise kayıp olarak bildirildi. Köyde 30 ev ile bazı tarım arazileri zarar gördü.

Endonezya Meteoroloji Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Eylül ayında başlayan muson yağmurlarının Nisan ayına kadar devam etmesinin beklendiği ve bunun aşırı yağış ile sel riskini artırdığı ifade edildi. - JAVA