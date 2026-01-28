Endonezya'daki toprak kaymasında can kaybı 34'e yükseldi

Endonezya'nın Batı Java eyaletinde cumartesi günü meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi.

Endonezya'nın Batı Java eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında bilanço ağırlaşıyor. Bandung Barat bölgesine bağlı Pasir Langu köyünde şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi. Arama çalışmaları için 800 kurtarma görevlisi, asker ve polis ile 9 ekskavatör bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 700 köy sakini, yerel yönetim binalarına tahliye edildi.

Endonezya Afet Veri, Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Abdul Muhari yaptığı açıklamada, "Bölgede yağmur yağıyor. Tüm kurtarma ekipleri doğru zamanı bekleyerek arama çalışmalarına devam edecek" dedi.

Endonezya Donanması'nın "sınır devriye eğitimi yapan 23 asker öldü" açıklamasına da değinen Muhari, açıklanan can kaybı sayısının bu askerleri kapsayıp kapsamadığının henüz belli olmadığını söyledi. Abdul Muhari, ekiplerin kimlik belirleme çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. - JAVA