Haberler

Endonezya'daki toprak kaymasında can kaybı 34'e yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Endonezya'nın Batı Java eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e ulaştı. 800 kişilik kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.

Endonezya'nın Batı Java eyaletinde cumartesi günü meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi.

Endonezya'nın Batı Java eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında bilanço ağırlaşıyor. Bandung Barat bölgesine bağlı Pasir Langu köyünde şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi. Arama çalışmaları için 800 kurtarma görevlisi, asker ve polis ile 9 ekskavatör bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 700 köy sakini, yerel yönetim binalarına tahliye edildi.

Endonezya Afet Veri, Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Abdul Muhari yaptığı açıklamada, "Bölgede yağmur yağıyor. Tüm kurtarma ekipleri doğru zamanı bekleyerek arama çalışmalarına devam edecek" dedi.

Endonezya Donanması'nın "sınır devriye eğitimi yapan 23 asker öldü" açıklamasına da değinen Muhari, açıklanan can kaybı sayısının bu askerleri kapsayıp kapsamadığının henüz belli olmadığını söyledi. Abdul Muhari, ekiplerin kimlik belirleme çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. - JAVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Parti'nin saç örme akımına katılan hemşire görevinden uzaklaştırıldı

DEM Parti'nin saç örme akımına katılan hemşireye bir darbe daha
Fener'in yıldızı Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı

Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
'6 katlıyı yiyemeyen 8 katlıyı yiyemez' kuralı getiren hamburgerciye inceleme başlatıldı

Tuhaf kuralları ile gündeme gelen hamburgerci için harekete geçildi
2026'da akılalmaz olay! 16 yaşındaki Muhammet 'töre' kurbanı oldu

16 yaşındaki Muhammet "töre" kurbanı oldu
DEM Parti'nin saç örme akımına katılan hemşire görevinden uzaklaştırıldı

DEM Parti'nin saç örme akımına katılan hemşireye bir darbe daha
OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
Tarkan'ın hayranıyla 'Bana teyze de' diyaloğu gülümsetti! Son hareketi olaya damga vurdu

Tarkan'ın hayranıyla ilginç diyaloğu! Son hareketi olaya damga vurdu