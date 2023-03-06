Endonezya'da toprak kayması felaketi: 11 ölü, 50 kayıp 3. Sayfa Haberleri - Endonezya'da toprak kayması felaketi: 11 ölü, 50 kayıp Endonezya'nın Natuna Adaları'nda şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kayması felaketinde 11 kişi hayatını kaybetti, en az 50 kişi kayboldu. - Endonezya'da toprak kayması felaketi: 11 ölü, 50 kayıp JAKARTA - Endonezya'nın Natuna Adaları'nda şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kayması felaketinde 11 kişi hayatını kaybetti, en az 50 kişi kayboldu. Endonezya'nın Natuna Adaları'nda etkili olan sağanak yağışlarından ardından toprak kayması meydana geldi. Ulusal Afet Azaltma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, toprak kayması felaketinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, en az 50 kişinin de kaybolduğu aktarıldı. Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede can kaybının artabileceğinden de endişe duyuluyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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