Endonezya'daki sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı bini aştı

Güncelleme:
Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı bin 3'e yükseldi. Ayrıca 218 kişi kayıp. Hasar gören altyapının yeniden inşa maliyetinin 3.1 milyar ABD doları olduğu tahmin ediliyor.

Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı bin 3'e yükseldi.

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da son iki haftadır etkili olan şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sel ve toprak kaymalarındaki can kaybı yükselmeye devam ediyor. Endonezya Afet Yönetim Ajansından (BNBP) yapılan açıklamada, Sumatra adasına vuran felakette hayatını kaybedenlerin sayısının bin 3'e yükseldiği, 218 kişinin ise kayıp durumda olduğu ifade edildi. Yaklaşık bin 200 kamu tesisi, 219 sağlık tesisi, 581 eğitim kurumu, 434 ibadethane, 290 ofis binası ve 145 köprünün hasar gördüğü aktarıldı. Yeniden inşa maliyetinin 3.1 milyar ABD doları olduğu tahmin ediliyor. - SUMATRA

