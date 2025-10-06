Haberler

Endonezya'da Okul Çöktü: Ölü Sayısı 50'ye Yükseldi

Güncelleme:
Endonezya'nın Doğu Cava bölgesinde bulunan Al Khoziny Okulu'nda meydana gelen çökme olayında hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye ulaştı. Ekiplerin devam eden enkaz arama çalışmaları sonucunda, ölü sayısının 54'e çıkabileceği ifade edildi.

Endonezya'nın Doğu Cava bölgesindeki Al Khoziny Okulu'nun geçtiğimiz hafta Salı günü öğle namazı kılındığı sırada çöktüğü olayda enkaz arama çalışmaları sürüyor. Afetle Mücadele Ajansı'ndan yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye yükseldiği belirtildi. Açıklamada enkazın yüzde 80'inin temizlendiği aktarıldı.

Ajans yetkilisi Yudhi Bramantyo ise, 5 farklı ceset parçası daha bulunduğunu, bu nedenle ölü sayısının en az 54 olmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Afetle Mücadele Ajansı Başkan Yardımcısı Budi Irawan, kurtarma ekiplerinin bu akşama kadar enkaz altında kalan 13 kişiyi bulmayı tamamlamalarının beklendiğini söyledi. Irawan, "2025 yılı içinde, doğal ya da değil, ülkede Sidoarjo'dakinden daha fazla ölümlü başka bir felaket olmadı" dedi. - JAVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
