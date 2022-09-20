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Endonezya'da hoca Kur'an okurken vefat etti

3. Sayfa Haberleri

Endonezya'da hoca Kur'an okurken vefat etti

Endonezya'da bir hoca camide Kur'an-ı Kerim okuduğu sırada hayatını kaybetti.

Endonezya'da bir hoca camide Kur'an-ı Kerim okuduğu sırada hayatını kaybetti.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da Ustazah Taslimah bir camide Bakara Suresi'ni okuduğu sırada aniden rahatsızlanarak arkaya doğru düştü. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen 65 yaşındaki hoca saniyeler sonra hayatını kaybetti. Taslimah'ın son anları ise kameralar tarafından görüntülendi. - JAKARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jakarta 3. Sayfa Haberler

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