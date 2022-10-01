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Endonezya'da 5.8 büyüklüğünde deprem: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

Endonezya'da 5.8 büyüklüğünde deprem: 1 ölü

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde 5.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde 5.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Kuzey Sumatra eyaletinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. 5 binanın yıkıldığı depremde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Depremin ardından 53 artçı sarsıntının kaydedildiği ve tsunami riskinin olmadığı, ancak yüksek bölgelerde heyelan uyarısı olduğu vurgulandı. - JAKARTA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Deprem 3. Sayfa Haberler

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